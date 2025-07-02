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МИД рекомендовал подумать тем, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку - 02.07.2025, ПРАЙМ
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МИД рекомендовал подумать тем, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку
МИД рекомендовал подумать тем, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку - 02.07.2025, ПРАЙМ
МИД рекомендовал подумать тем, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку
Для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать, что они делают, заявила официальный... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:09+0300
2025-07-02T09:09+0300
политика
общество
азербайджан
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать, что они делают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают", - сказала она в эфире радио Sputnik. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
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общество , азербайджан
Политика, Общество , АЗЕРБАЙДЖАН
09:09 02.07.2025
 
МИД рекомендовал подумать тем, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку

МИД рекомендовал хорошо подумать тем, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать, что они делают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин.
"Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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08:56
 
ПолитикаОбществоАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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