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Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД
Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД - 02.07.2025, ПРАЙМ
Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД
Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:59+0300
2025-07-02T10:59+0300
политика
общество
москва
запад
александр грушко
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. "Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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общество , москва, запад, александр грушко, ес, мид рф, нато
Политика, Общество , МОСКВА, ЗАПАД, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ, НАТО
10:59 02.07.2025
 
Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: милитаризация ЕС качественно меняет отношение России к нему

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПостпред РФ при НАТО Александр Грушко
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России
30 июня, 14:39
 
ПолитикаОбществоМОСКВАЗАПАДАлександр ГрушкоЕСМИД РФНАТО
 
 
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