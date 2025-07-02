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Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД

Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД - 02.07.2025, ПРАЙМ

Милитаризация ЕС кардинально меняет отношение России к нему, заявили в МИД

Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:59+0300

2025-07-02T10:59+0300

2025-07-02T10:59+0300

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Милитаризация Евросоюза качественно меняет отношение РФ к нему, Москва учитывает это в военном строительстве, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. "Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза. Это качественно меняет наше отношение к нему, и это, естественно, учитывается в нашем военном строительстве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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общество , москва, запад, александр грушко, ес, мид рф, нато