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Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250702/minfin--859098582.html
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ - 02.07.2025, ПРАЙМ
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ
Минфин России не поддерживает предложения, которые привели бы к снижению доходов бюджета, в том числе идею об изменении подхода к расчету НДПИ для объемов газа, | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:07+0300
2025-07-02T13:07+0300
энергетика
рф
игорь артемьев
алексей сазанов
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газ
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает предложения, которые привели бы к снижению доходов бюджета, в том числе идею об изменении подхода к расчету НДПИ для объемов газа, которые торгуются на бирже, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы не поддерживаем никакие предложения, которые приведут к снижению дохода в бюджете", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли министерство идею освободить биржевые объемы газа от дифференцированной ставки НДПИ. Ранее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости сообщал, что "регуляторы проводят работу" по обоснованию необходимости освободить объемы газа, реализуемые на бирже, от дифференцированной ставки НДПИ. Артемьев отмечал, что корректировка НДПИ, которая разделила ставку налога в зависимости от конечного потребителя (промышленность и население), привела к снижению объема торгов газом на бирже. Поскольку биржевые аукционы проводятся в анонимном режиме, это затрудняет определение категории покупателя. В 2024 году объем торгов газом на Петербургской бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров. В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
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рф, игорь артемьев, алексей сазанов, минфин рф, финансы, газ
Энергетика, РФ, Игорь Артемьев, Алексей Сазанов, Минфин РФ, Финансы, Газ
13:07 02.07.2025
 
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ

Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от дифференцированной ставки НДПИ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает предложения, которые привели бы к снижению доходов бюджета, в том числе идею об изменении подхода к расчету НДПИ для объемов газа, которые торгуются на бирже, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Мы не поддерживаем никакие предложения, которые приведут к снижению дохода в бюджете", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли министерство идею освободить биржевые объемы газа от дифференцированной ставки НДПИ.
Ранее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости сообщал, что "регуляторы проводят работу" по обоснованию необходимости освободить объемы газа, реализуемые на бирже, от дифференцированной ставки НДПИ. Артемьев отмечал, что корректировка НДПИ, которая разделила ставку налога в зависимости от конечного потребителя (промышленность и население), привела к снижению объема торгов газом на бирже. Поскольку биржевые аукционы проводятся в анонимном режиме, это затрудняет определение категории покупателя.
В 2024 году объем торгов газом на Петербургской бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров.
В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Цены на газ в Европе слабо меняются к расчетной цене вторника
09:35
 
ЭнергетикаРФИгорь АртемьевАлексей СазановМинфин РФФинансыГаз
 
 
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