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Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ - 02.07.2025, ПРАЙМ
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ
Минфин России не поддерживает предложения, которые привели бы к снижению доходов бюджета, в том числе идею об изменении подхода к расчету НДПИ для объемов газа, | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:07+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает предложения, которые привели бы к снижению доходов бюджета, в том числе идею об изменении подхода к расчету НДПИ для объемов газа, которые торгуются на бирже, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы не поддерживаем никакие предложения, которые приведут к снижению дохода в бюджете", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли министерство идею освободить биржевые объемы газа от дифференцированной ставки НДПИ. Ранее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости сообщал, что "регуляторы проводят работу" по обоснованию необходимости освободить объемы газа, реализуемые на бирже, от дифференцированной ставки НДПИ. Артемьев отмечал, что корректировка НДПИ, которая разделила ставку налога в зависимости от конечного потребителя (промышленность и население), привела к снижению объема торгов газом на бирже. Поскольку биржевые аукционы проводятся в анонимном режиме, это затрудняет определение категории покупателя. В 2024 году объем торгов газом на Петербургской бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров. В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
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рф, игорь артемьев, алексей сазанов, минфин рф, финансы, газ
Энергетика, РФ, Игорь Артемьев, Алексей Сазанов, Минфин РФ, Финансы, Газ
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от НДПИ
Минфин не поддержал идею освободить биржевые объемы газа от дифференцированной ставки НДПИ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает предложения, которые привели бы к снижению доходов бюджета, в том числе идею об изменении подхода к расчету НДПИ для объемов газа, которые торгуются на бирже, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Мы не поддерживаем никакие предложения, которые приведут к снижению дохода в бюджете", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли министерство идею освободить биржевые объемы газа от дифференцированной ставки НДПИ.
Ранее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью РИА Новости сообщал, что "регуляторы проводят работу" по обоснованию необходимости освободить объемы газа, реализуемые на бирже, от дифференцированной ставки НДПИ. Артемьев отмечал, что корректировка НДПИ, которая разделила ставку налога в зависимости от конечного потребителя (промышленность и население), привела к снижению объема торгов газом на бирже. Поскольку биржевые аукционы проводятся в анонимном режиме, это затрудняет определение категории покупателя.
В 2024 году объем торгов газом на Петербургской бирже снизился на 4,4% - до 9,18 миллиарда кубометров.
В конце 2023 года власти РФ приняли поправки в Налоговый кодекс. Согласно одной из них, при расчете НДПИ на газ с 1 января 2024 года введен коэффициент Ккг2023, который относится только к поставкам газа промышленным потребителям, за рядом исключений; а с 1 августа вводится коэффициент Ккг2024, который будет учитывать и поставки газа населению, предприятиям ЖКХ, теплоэлектростанциям. Эти коэффициенты характеризуют изъятие дополнительной выручки от индексации тарифов на газ в РФ.
Цены на газ в Европе слабо меняются к расчетной цене вторника