https://1prime.ru/20250702/minfin--859112494.html

Минфин разместил ОФЗ 26224 на 29,4 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ 26224 на 29,4 миллиарда рублей - 02.07.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ 26224 на 29,4 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26224 с погашением в мае 2029 года на... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:57+0300

2025-07-02T16:57+0300

2025-07-02T16:57+0300

экономика

общество

минфин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 29,4 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 50,491 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 79,6% от номинала, средневзвешенная цена - 79,6317% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,33% годовых, средневзвешенная доходность - 14,32% годовых. Минфин на предыдущем аукционе в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26250 с погашением в июне 2037 года на 70,724 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 123,629 миллиарда.

https://1prime.ru/20250630/minfin--859025155.html

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общество , минфин