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Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых

Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых - 02.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых

Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых в приграничной полосе двух стран, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов по... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:28+0300

2025-07-02T15:28+0300

2025-07-02T15:28+0300

экономика

монголия

рф

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых в приграничной полосе двух стран, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов по итогам встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Он отметил, что стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: расширение торговли между странами, энергетику, транспортную сферу, а также перспективное взаимодействие в области недропользования, в частности, в области совместной разработки месторождений в приграничной полосе шириной по 150 километров в обе стороны. "По нашим оценкам, это месторождения со значительными запасами золота, серебра, меди, вольфрама, кобальта, каменного угля, свинца и железа. Совместная разработка месторождений позволит развивать приграничные регионы и обеспечит приток средств в бюджеты наших стран. С российской стороны уже определены 34 объекта, с монгольской стороны - 56 объектов", - приводятся слова Козлова в релизе Минприроды РФ. Глава Минприроды также сообщил, что Россия и Монголия прорабатывают создание единой бесшовной геологической карты приграничных территорий.

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монголия, рф, александр козлов, минприроды