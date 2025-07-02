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Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых
Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых - 02.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых
Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых в приграничной полосе двух стран, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов по... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:28+0300
2025-07-02T15:28+0300
экономика
монголия
рф
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых в приграничной полосе двух стран, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов по итогам встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Он отметил, что стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: расширение торговли между странами, энергетику, транспортную сферу, а также перспективное взаимодействие в области недропользования, в частности, в области совместной разработки месторождений в приграничной полосе шириной по 150 километров в обе стороны. "По нашим оценкам, это месторождения со значительными запасами золота, серебра, меди, вольфрама, кобальта, каменного угля, свинца и железа. Совместная разработка месторождений позволит развивать приграничные регионы и обеспечит приток средств в бюджеты наших стран. С российской стороны уже определены 34 объекта, с монгольской стороны - 56 объектов", - приводятся слова Козлова в релизе Минприроды РФ. Глава Минприроды также сообщил, что Россия и Монголия прорабатывают создание единой бесшовной геологической карты приграничных территорий.
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монголия, рф, александр козлов, минприроды
Экономика, МОНГОЛИЯ, РФ, Александр Козлов, Минприроды
15:28 02.07.2025
 
Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых

Минприроды: Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонголия
Монголия - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия и Монголия определили 90 объектов для разработки полезных ископаемых в приграничной полосе двух стран, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов по итогам встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Он отметил, что стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: расширение торговли между странами, энергетику, транспортную сферу, а также перспективное взаимодействие в области недропользования, в частности, в области совместной разработки месторождений в приграничной полосе шириной по 150 километров в обе стороны.
"По нашим оценкам, это месторождения со значительными запасами золота, серебра, меди, вольфрама, кобальта, каменного угля, свинца и железа. Совместная разработка месторождений позволит развивать приграничные регионы и обеспечит приток средств в бюджеты наших стран. С российской стороны уже определены 34 объекта, с монгольской стороны - 56 объектов", - приводятся слова Козлова в релизе Минприроды РФ.
Глава Минприроды также сообщил, что Россия и Монголия прорабатывают создание единой бесшовной геологической карты приграничных территорий.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в электроэнергетике и нефтегазе
26 июня, 14:02
 
ЭкономикаМОНГОЛИЯРФАлександр КозловМинприроды
 
 
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