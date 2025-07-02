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Минпромторг призвал закрепить законом увеличение доли российских самолетов - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг призвал закрепить законом увеличение доли российских самолетов
Минпромторг призвал закрепить законом увеличение доли российских самолетов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг призвал закрепить законом увеличение доли российских самолетов
Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:45+0300
2025-07-02T11:45+0300
экономика
общество
рф
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. "У нас в 309 указе президента есть цель - 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует в том числе законодательного закрепления и дальнейшего развития", - сказал Алиханов.
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общество , рф, антон алиханов, минпромторг, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
11:45 02.07.2025
 
Минпромторг призвал закрепить законом увеличение доли российских самолетов

Алиханов: увеличение доли российских самолетов следует закрепить законодательно

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"У нас в 309 указе президента есть цель - 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует в том числе законодательного закрепления и дальнейшего развития", - сказал Алиханов.
Международный аэропорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
27 июня, 22:14
 
ЭкономикаОбществоРФАнтон АлихановМинпромторгСовет Федерации
 
 
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