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Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/minpromtorg--859096362.html
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов
Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:38+0300
2025-07-02T12:38+0300
экономика
общество
рф
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Министр в среду выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Там ему был задан вопрос о стадии реализации программы льготного лизинга пассажирских судов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию речного судоходства, состоявшегося в июне 2023 года. Кабмину было поручено предусмотреть, начиная с 2025 года, средства на эту программу. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с учетом заявок регионов разработала программу льготного лизинга пассажирских судов для строительства до 2030 года более 350 пассажирских судов. "Что касается нашего контура ответственности, то, несомненно, для нас ключевым является заказ. Я уже называл в ходе доклада типы судов, которые освоили. Видим огромный интерес со стороны регионов к развитию как туристической, так и транспортной инфраструктуры рек. Но, действительно, это связано с финансированием со стороны Фонда национального благосостояния, с его наполнением. Поэтому в этом году, к сожалению, с учетом текущего бюджетного момента мы начать не смогли. Будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - сказал Алиханов.
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общество , рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, Совет Федерации
12:38 02.07.2025
 
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов

Минпромторг рассчитывает на финансирование программы льготного лизинга пассажирских судов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Министр в среду выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Там ему был задан вопрос о стадии реализации программы льготного лизинга пассажирских судов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию речного судоходства, состоявшегося в июне 2023 года. Кабмину было поручено предусмотреть, начиная с 2025 года, средства на эту программу. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с учетом заявок регионов разработала программу льготного лизинга пассажирских судов для строительства до 2030 года более 350 пассажирских судов.
"Что касается нашего контура ответственности, то, несомненно, для нас ключевым является заказ. Я уже называл в ходе доклада типы судов, которые освоили. Видим огромный интерес со стороны регионов к развитию как туристической, так и транспортной инфраструктуры рек. Но, действительно, это связано с финансированием со стороны Фонда национального благосостояния, с его наполнением. Поэтому в этом году, к сожалению, с учетом текущего бюджетного момента мы начать не смогли. Будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - сказал Алиханов.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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11:45
 
ЭкономикаОбществоРФАнтон АлихановВладимир ПутинМинпромторгСовет Федерации
 
 
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