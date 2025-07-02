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Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов

Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов - 02.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов

Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:38+0300

2025-07-02T12:38+0300

2025-07-02T12:38+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Министр в среду выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Там ему был задан вопрос о стадии реализации программы льготного лизинга пассажирских судов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию речного судоходства, состоявшегося в июне 2023 года. Кабмину было поручено предусмотреть, начиная с 2025 года, средства на эту программу. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с учетом заявок регионов разработала программу льготного лизинга пассажирских судов для строительства до 2030 года более 350 пассажирских судов. "Что касается нашего контура ответственности, то, несомненно, для нас ключевым является заказ. Я уже называл в ходе доклада типы судов, которые освоили. Видим огромный интерес со стороны регионов к развитию как туристической, так и транспортной инфраструктуры рек. Но, действительно, это связано с финансированием со стороны Фонда национального благосостояния, с его наполнением. Поэтому в этом году, к сожалению, с учетом текущего бюджетного момента мы начать не смогли. Будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - сказал Алиханов.

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общество , рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации