https://1prime.ru/20250702/minpromtorg--859096362.html
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов
Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:38+0300
2025-07-02T12:38+0300
2025-07-02T12:38+0300
экономика
общество
рф
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163932_0:86:3089:1824_1920x0_80_0_0_153f4377d29926e643bea5e1c306a78b.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Министр в среду выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Там ему был задан вопрос о стадии реализации программы льготного лизинга пассажирских судов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию речного судоходства, состоявшегося в июне 2023 года. Кабмину было поручено предусмотреть, начиная с 2025 года, средства на эту программу. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с учетом заявок регионов разработала программу льготного лизинга пассажирских судов для строительства до 2030 года более 350 пассажирских судов. "Что касается нашего контура ответственности, то, несомненно, для нас ключевым является заказ. Я уже называл в ходе доклада типы судов, которые освоили. Видим огромный интерес со стороны регионов к развитию как туристической, так и транспортной инфраструктуры рек. Но, действительно, это связано с финансированием со стороны Фонда национального благосостояния, с его наполнением. Поэтому в этом году, к сожалению, с учетом текущего бюджетного момента мы начать не смогли. Будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - сказал Алиханов.
https://1prime.ru/20250702/minpromtorg--859094289.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163932_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8bf609c9b82ccc88a7456e6932356c02.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, Совет Федерации
Минпромторг надеется на финансирование льготного лизинга пассажирских судов
Минпромторг рассчитывает на финансирование программы льготного лизинга пассажирских судов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на начало финансирования программы льготного лизинга пассажирских судов в 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Министр в среду выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. Там ему был задан вопрос о стадии реализации программы льготного лизинга пассажирских судов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по развитию речного судоходства, состоявшегося в июне 2023 года. Кабмину было поручено предусмотреть, начиная с 2025 года, средства на эту программу. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с учетом заявок регионов разработала программу льготного лизинга пассажирских судов для строительства до 2030 года более 350 пассажирских судов.
"Что касается нашего контура ответственности, то, несомненно, для нас ключевым является заказ. Я уже называл в ходе доклада типы судов, которые освоили. Видим огромный интерес со стороны регионов к развитию как туристической, так и транспортной инфраструктуры рек. Но, действительно, это связано с финансированием со стороны Фонда национального благосостояния, с его наполнением. Поэтому в этом году, к сожалению, с учетом текущего бюджетного момента мы начать не смогли. Будем заявлять эту программу на начало финансирования со следующего года", - сказал Алиханов.
Минпромторг призвал закрепить законом увеличение доли российских самолетов