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Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах

Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах - 02.07.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах

Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:38+0300

2025-07-02T11:38+0300

2025-07-02T11:38+0300

экономика

общество

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В настоящий момент в четырех новых субъектах работает 26,8 тысячи магазинов и более 700 пунктов выдачи заказов. Мы ведем мониторинг по 63 наиболее востребованным товарам, чтобы не допустить завышения цен по сравнению с соседними регионами", - сказал министр о работе Минпромторга в новых регионах. Он добавил, что ключевой задачей в Новороссии на сегодня является открытие магазинов федеральных торговых сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

https://1prime.ru/20250702/minpromtorg--859093195.html

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общество , антон алиханов, минпромторг, совет федерации