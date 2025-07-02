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Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах
Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах - 02.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах
Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:38+0300
2025-07-02T11:38+0300
экономика
общество
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В настоящий момент в четырех новых субъектах работает 26,8 тысячи магазинов и более 700 пунктов выдачи заказов. Мы ведем мониторинг по 63 наиболее востребованным товарам, чтобы не допустить завышения цен по сравнению с соседними регионами", - сказал министр о работе Минпромторга в новых регионах. Он добавил, что ключевой задачей в Новороссии на сегодня является открытие магазинов федеральных торговых сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов.
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общество , антон алиханов, минпромторг, совет федерации
Экономика, Общество , Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
11:38 02.07.2025
 
Алиханов рассказал о мониторинге цен в новых регионах

Алиханов: Минпромторг ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В настоящий момент в четырех новых субъектах работает 26,8 тысячи магазинов и более 700 пунктов выдачи заказов. Мы ведем мониторинг по 63 наиболее востребованным товарам, чтобы не допустить завышения цен по сравнению с соседними регионами", - сказал министр о работе Минпромторга в новых регионах.
Он добавил, что ключевой задачей в Новороссии на сегодня является открытие магазинов федеральных торговых сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов.
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ЭкономикаОбществоАнтон АлихановМинпромторгСовет Федерации
 
 
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