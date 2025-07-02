https://1prime.ru/20250702/minpromtorg-859094612.html
Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре
Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре - 02.07.2025, ПРАЙМ
Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре
Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:00+0300
2025-07-02T12:00+0300
2025-07-02T12:00+0300
экономика
общество
рф
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163590_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_8de1adb483a0a7846d75d9ffe8660c6e.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их", - сказал Алиханов, отвечая на "правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос о сроках опубликования перечня автомобилей, доступных для таксопарков после вступления в силу закона о локализации такси. Он добавил, что иностранные автомобильные производства, расположенные в России, нужно стимулировать к использованию российской автоэлектроники. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Алиханов сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг.
https://1prime.ru/20250701/minpromtorg--859063493.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163590_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_a1d5dff1cf9b151e0443e99c22f10805.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, Совет Федерации
Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре
Минпромторг: перечень автомобилей для таксопарков подготовят в сентябре
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их", - сказал Алиханов, отвечая на "правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос о сроках опубликования перечня автомобилей, доступных для таксопарков после вступления в силу закона о локализации такси.
Он добавил, что иностранные автомобильные производства, расположенные в России, нужно стимулировать к использованию российской автоэлектроники.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Алиханов сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг.
Минпромторг поддержал идею о распространении закона о такси на каршеринг