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Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре

Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре - 02.07.2025, ПРАЙМ

Перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре

Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре,... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:00+0300

2025-07-02T12:00+0300

2025-07-02T12:00+0300

экономика

общество

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антон алиханов

владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их", - сказал Алиханов, отвечая на "правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос о сроках опубликования перечня автомобилей, доступных для таксопарков после вступления в силу закона о локализации такси. Он добавил, что иностранные автомобильные производства, расположенные в России, нужно стимулировать к использованию российской автоэлектроники. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Алиханов сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг.

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общество , рф, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации