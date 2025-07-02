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Минпромторг разработает закон о 50-процентной доле отечественных самолетов
Минпромторг разработает закон о 50-процентной доле отечественных самолетов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг разработает закон о 50-процентной доле отечественных самолетов
Минпромторг РФ начнет разработку законопроекта о закреплении 50-процентной доли отечественных самолетов у авиакомпаний РФ, сообщил журналистам министр... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:02+0300
2025-07-02T16:02+0300
2025-07-02T16:03+0300
общество
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Минпромторг РФ начнет разработку законопроекта о закреплении 50-процентной доли отечественных самолетов у авиакомпаний РФ, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов в Совете Федерации. Ранее, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, министр заявил, что Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50-процентной доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний. "Мы сегодня обратились к сенаторам, начнем приступать к этой работе", — ответил министр на вопрос о том, когда планируется выходить с такой законодательной инициативой. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году в рамках майского указа о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%. Алиханов пояснил, что указ президента – это прямая норма, которую необходимо законодательно закрепить. В июне текущего года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил, что авиакомпания выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения иностранных производителей на российский рынок. При этом в госкорпорации "Ростех" отмечали, что отечественные авиаперевозчики должны стремиться к полностью российскому авиапарку.
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общество , антон алиханов, минпромторг, аэрофлот
Общество , Антон Алиханов, Минпромторг, Аэрофлот
Минпромторг разработает закон о 50-процентной доле отечественных самолетов
Минпромторг разработает проект о закреплении 50-процентной доли российских самолетов
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Минпромторг РФ начнет разработку законопроекта о закреплении 50-процентной доли отечественных самолетов у авиакомпаний РФ, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов в Совете Федерации.
Ранее, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, министр заявил, что Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50-процентной доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний.
"Мы сегодня обратились к сенаторам, начнем приступать к этой работе", — ответил министр на вопрос о том, когда планируется выходить с такой законодательной инициативой.
Президент РФ Владимир Путин в прошлом году в рамках майского указа о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%.
Алиханов пояснил, что указ президента – это прямая норма, которую необходимо законодательно закрепить.
В июне текущего года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил, что авиакомпания выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения иностранных производителей на российский рынок.
При этом в госкорпорации "Ростех" отмечали, что отечественные авиаперевозчики должны стремиться к полностью российскому авиапарку.
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