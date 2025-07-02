https://1prime.ru/20250702/mironov-859083427.html

Миронов предложил расширить проект о "российской полке"

Миронов предложил расширить проект о "российской полке" - 02.07.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил расширить проект о "российской полке"

Законопроект о "российской полке" необходимо расширить, включив в проект обязательную долю социально значимых продуктов от региональных производителей, заявил... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T06:32+0300

2025-07-02T06:32+0300

2025-07-02T06:32+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Законопроект о "российской полке" необходимо расширить, включив в проект обязательную долю социально значимых продуктов от региональных производителей, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "СРЗП предлагает добавить в законопроект ключевую норму: на полках супермаркетов обязательно должна присутствовать продукция региональных производителей, при этом ее доля не может быть менее 10% от всего ассортимента продовольствия. Речь идет о социально значимых товарах первой необходимости", - сказал Миронов. Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" уже вносили такую инициативу в ГД. Политик сообщил, что теперь СРЗП предложит эту норму как поправку к правительственному проекту. По мнению лидера партии, это решение позволит поддержать местных производителей, устранить спекулятивных перекупщиков, усилить конкуренцию на рынке, добиться снижения цен на продукты. Миронов считает, что действующая редакция законопроекта, который сейчас дорабатывается кабмином, касается только непродовольственных товаров, при этом продукты питания дорожают. "Проект обсуждается с 2023 года, но до сих пор не принят. И главное – он обходит стороной самую болезненную тему для людей: цены на еду. Сегодня на прилавках действительно есть российские продукты, но посмотрите, какие у них ценники. Продовольственная инфляция зашкаливает, а доступ у небольших, местных производителей к торговым сетям фактически закрыт", - подчеркнул он. По словам депутата, крупные торговые сети предпочитают работать с агрохолдингами и посредниками, а в результате мелкие и средние фермеры вытесняются с рынка, усиливаются логистические издержки, снижается конкуренция, растет финальная цена на продукты. "Российская полка" должна быть не витриной отчетности, а реальным инструментом социальной справедливости. И мы добьемся, чтобы это стало нормой для каждого магазина в стране", - заключил Миронов.

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общество , сергей миронов, госдума