https://1prime.ru/20250702/mosbirzha-859106471.html

Российский рынок акций демонстрирует снижение в середине недели

Российский рынок акций демонстрирует снижение в середине недели - 02.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует снижение в середине недели

Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине основных торгов среды, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:24+0300

2025-07-02T15:24+0300

2025-07-02T15:24+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине основных торгов среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 15.13 мск снижается на 0,64%, до 2 830,25 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,12%, до 67,89 доллара за баррель. "Отсутствие у инвесторов выраженной склонности к покупке акций может быть обусловлено динамикой на рынке ОФЗ, где доходности облигаций повысились на 3-9 базисных пунктов на отрезке кривой от двух до десяти лет, в то время как спред доходности десятилетних и двухлетних ОФЗ сократился до 0 с 8 базисных пунктов днем ранее. Более плоская кривая доходности может сигнализировать о сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив экономического роста и будущих действий регулятора", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". Умеренное восстановление нефтяных котировок и символическое ослабление рубля не оказывает поддержки фондовым индексам, отметил эксперт. "На фоне нейтрального новостного фона текущее снижение, вероятно, носит технический характер и связано с фиксацией прибыли после серии роста на прошлой неделе. Давление на настроения инвесторов также оказывает перспектива введения 18-го санкционного пакета Евросоюза", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Котировки ГК "Самолет" (+1,72%) позитивно реагируют на вышедшие накануне данные Единого ресурса застройщиков, согласно которым компания на 1 июля возглавила топ российских девелоперов по объемам текущего строительства", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дорожают акции ОВК (+2,59%), "Позитива" (+1,89%), "Норникеля" (+1,23%), ПИКа (+1,15%). "Обвал котировок "Южуралзолота" (-12,79%) связан с проходящим на рабочем месте основного акционера и главы компании обыском, который проводят сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Компания обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов", - отметил Чернов. Также в лидерах снижения акции "Фосагро" (-1,99%), ВТБ (-1,57%), "Русгидро" (-1,41%), "СПБ биржи" (-1,37%), ОГК-2 (-1,27%). ПРОГНОЗЫ "Внимание инвесторов сегодня привлекут данные Росстата по недельной инфляции потребительских цен и по занятости за май. Любые признаки дальнейшего замедления инфляции и умеренного охлаждения на рынке труда могут добавить уверенности инвесторам на рынке акций, что позволит развить восстановление в направлении 2900-3000 пунктов по индексу Мосбиржи", - рассказал Ефанов из "Цифра брокер". Чернов из Freedom Finance Global ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов. Смирнов из ФГ "Финам" ожидает завершения в "красной зоне".

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общество , мосбиржа, финам, ес