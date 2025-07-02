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Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Сочи и Петербурга
Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Сочи и Петербурга - 02.07.2025, ПРАЙМ
Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Сочи и Петербурга
Российская авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы в Израиль (Тель-Авив) из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T03:16+0300
2025-07-02T03:16+0300
2025-07-02T03:16+0300
общество
иран
израиль
катар
дональд трамп
росавиация
red wings
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы в Израиль (Тель-Авив) из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время.
Из Минеральных Вод в Тель-Авив компания начнет выполнять рейсы 3 июля. Билеты по эти направлениям появились в продаже 26 июня. Рейсы из Москвы в Эйлат возобновятся 31 июля.
Ранее, 23 июня, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. 25 июня Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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общество , иран, израиль, катар, дональд трамп, росавиация, red wings
Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, Дональд Трамп, Росавиация, Red Wings
Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Сочи и Петербурга
Red Wings возобновит полеты в Израиль из Москвы, Сочи и Петербурга со 2 июля
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы в Израиль (Тель-Авив) из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время.
Из Минеральных Вод в Тель-Авив компания начнет выполнять рейсы 3 июля. Билеты по эти направлениям появились в продаже 26 июня. Рейсы из Москвы в Эйлат возобновятся 31 июля.
Ранее, 23 июня, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. 25 июня Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".