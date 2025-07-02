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МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов - 02.07.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов

Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у россиян коды авторизации от портала госуслуг, предупреждает управление по организации борьбы с... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:36+0300

2025-07-02T12:36+0300

2025-07-02T12:36+0300

мошенничество

общество

нижегородская область

мвд

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у россиян коды авторизации от портала госуслуг, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у граждан коды авторизации от портала "Госуслуги", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди. Именно по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда. "В обоих случая связь осуществлялась в мессенджере WhatsApp. Напоминаем, органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250627/moshenniki-858965396.html

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общество , нижегородская область, мвд