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МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов - 02.07.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов - 02.07.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у россиян коды авторизации от портала госуслуг, предупреждает управление по организации борьбы с... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:36+0300
2025-07-02T12:36+0300
мошенничество
общество
нижегородская область
мвд
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у россиян коды авторизации от портала госуслуг, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у граждан коды авторизации от портала "Госуслуги", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди. Именно по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда. "В обоих случая связь осуществлялась в мессенджере WhatsApp. Напоминаем, органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах", - заключили в ведомстве.
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общество , нижегородская область, мвд
Мошенничество, Общество , Нижегородская область, МВД
12:36 02.07.2025
 
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов

МВД: аферисты выдают себя за сотрудников военкомата ради кода на "Госуслугах"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у россиян коды авторизации от портала госуслуг, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у граждан коды авторизации от портала "Госуслуги", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди. Именно по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда.
"В обоих случая связь осуществлялась в мессенджере WhatsApp. Напоминаем, органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах", - заключили в ведомстве.
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