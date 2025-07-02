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Глава ВТБ назвал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Глава ВТБ назвал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире
Глава ВТБ назвал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире - 02.07.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ назвал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире
Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:57+0300
2025-07-02T14:57+0300
банк россии
общество
андрей костин
эльвира набиуллина
центральные банки
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире. "У нас в свое время был другой председатель Центрального банка. В 2008 году, когда был мировой кризис, он повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков. Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности", - сказал Костин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Нынешний наш руководитель - один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле", - добавил банкир. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В 2008 году председателем Банка России был Сергей Игнатьев. Он занимал эту должность в 2002–2013 годах.
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общество , андрей костин, эльвира набиуллина, центральные банки, втб
Банк России, Общество , Андрей Костин, Эльвира Набиуллина, центральные банки, ВТБ
14:57 02.07.2025
 
Глава ВТБ назвал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире

Костин назвал Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире

© РИА Новости Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центрального банка в мире.
"У нас в свое время был другой председатель Центрального банка. В 2008 году, когда был мировой кризис, он повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей банков. Но он, видимо, плохо знал азы финансовой грамотности", - сказал Костин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Нынешний наш руководитель - один из самых опытных, самых лучших, я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно на самом деле", - добавил банкир.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
В 2008 году председателем Банка России был Сергей Игнатьев. Он занимал эту должность в 2002–2013 годах.
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Банк РоссииОбществоАндрей КостинЭльвира Набиуллинацентральные банкиВТБ
 
 
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