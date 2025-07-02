https://1prime.ru/20250702/nabiullina-859104724.html
Глава Банка России оценила влияние укрепления рубля на инфляцию
Глава Банка России оценила влияние укрепления рубля на инфляцию - 02.07.2025, ПРАЙМ
Глава Банка России оценила влияние укрепления рубля на инфляцию
Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:08+0300
2025-07-02T15:08+0300
2025-07-02T15:08+0300
экономика
общество
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля - оно действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, чем более диверсифицирована будет экономика, чем меньше будет она зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем будет меньше зависимость от курса. "Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс - это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно", - заключила она.
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ПРАЙМ
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общество , эльвира набиуллина
Экономика, Общество , Эльвира Набиуллина
Глава Банка России оценила влияние укрепления рубля на инфляцию
Набиуллина: укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля - оно действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
По ее словам, чем более диверсифицирована будет экономика, чем меньше будет она зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем будет меньше зависимость от курса.
"Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс - это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно", - заключила она.
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка растет