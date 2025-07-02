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Набиуллина: российские экспортеры оказались в "ножницах"
Набиуллина: российские экспортеры оказались в "ножницах" - 02.07.2025, ПРАЙМ
Набиуллина: российские экспортеры оказались в "ножницах"
Российские экспортеры оказались в "ножницах": с одной стороны - высокие ставки, с другой - крепкий рубль, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:40+0300
2025-07-02T15:40+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Российские экспортеры оказались в "ножницах": с одной стороны - высокие ставки, с другой - крепкий рубль, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Действительно, например, экспортерам сейчас очень сложно - они оказались в "ножницах": высокие ставки, низкий курс и еще и падение цен, и не только цен, по некоторым спрос на экспортных рынках", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. По ее словам, рыночной экономике нужен такой курс, который отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников. "И понятно, что экспортеры хотели иметь более слабый курс. Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт оборудования для технологической модернизации", - отметила она. "Поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы курс был в интересах всей экономики, важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков, и чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, латание регулирования и подгонку курса под те или иные нужды. Мне кажется, это одно из преимуществ рыночной экономики, которым нужно дорожить", - сказала она.
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рф, эльвира набиуллина, банк россии
Банк России, РФ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина: российские экспортеры оказались в "ножницах"
Набиуллина: экспортеры РФ оказались в "ножницах" высокой ставки и крепкого рубля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - ПРАЙМ. Российские экспортеры оказались в "ножницах": с одной стороны - высокие ставки, с другой - крепкий рубль, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Действительно, например, экспортерам сейчас очень сложно - они оказались в "ножницах": высокие ставки, низкий курс и еще и падение цен, и не только цен, по некоторым спрос на экспортных рынках", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
По ее словам, рыночной экономике нужен такой курс, который отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников. "И понятно, что экспортеры хотели иметь более слабый курс. Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт оборудования для технологической модернизации", - отметила она.
"Поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы курс был в интересах всей экономики, важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков, и чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, латание регулирования и подгонку курса под те или иные нужды. Мне кажется, это одно из преимуществ рыночной экономики, которым нужно дорожить", - сказала она.
Глава ВТБ назвал Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире