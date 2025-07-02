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НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД - 02.07.2025, ПРАЙМ
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НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД
НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД - 02.07.2025, ПРАЙМ
НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД
НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:09+0300
2025-07-02T11:09+0300
политика
общество
европа
балтийское море
александр грушко
нато
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "Действия НАТО могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион... в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24", говоря о милитаризации Балтийского моря. Он подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе. "Так что мы (РФ - ред.) будем во всеоружии и не допустим того, чтобы НАТО могла спроецировать силу с балтийского и северного направлений", - уточнил замглавы МИД РФ.
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общество , европа, балтийское море, александр грушко, нато
Политика, Общество , ЕВРОПА, Балтийское море, Александр Грушко, НАТО
11:09 02.07.2025
 
НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД

Грушко: НАТО может превратить балтийский регион в зону военной конкуренции

© flickr.com / U.S. Army Europe ImagesПоднятие флага НАТО
Поднятие флага НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© flickr.com / U.S. Army Europe Images
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Действия НАТО могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион... в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24", говоря о милитаризации Балтийского моря.
Он подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе.
"Так что мы (РФ - ред.) будем во всеоружии и не допустим того, чтобы НАТО могла спроецировать силу с балтийского и северного направлений", - уточнил замглавы МИД РФ.
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ПолитикаОбществоЕВРОПАБалтийское мореАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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