https://1prime.ru/20250702/nato-859092458.html

НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД

НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД - 02.07.2025, ПРАЙМ

НАТО превратила балтийский регион в зону противостояния, заявили в МИД

НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:09+0300

2025-07-02T11:09+0300

2025-07-02T11:09+0300

политика

общество

европа

балтийское море

александр грушко

нато

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. НАТО может превратить самый спокойный в военном плане регион Европы - балтийский регион - в зону военного противостояния, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. "Действия НАТО могут превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион... в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24", говоря о милитаризации Балтийского моря. Он подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе. "Так что мы (РФ - ред.) будем во всеоружии и не допустим того, чтобы НАТО могла спроецировать силу с балтийского и северного направлений", - уточнил замглавы МИД РФ.

https://1prime.ru/20250702/zakharova-859086958.html

европа

балтийское море

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общество , европа, балтийское море, александр грушко, нато