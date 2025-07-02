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Стоимость нефти растет примерно на 1,5%
Стоимость нефти растет примерно на 1,5% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет примерно на 1,5%
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США, рынки также оценивают планы ОПЕК+ по добыче,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:51+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США, рынки также оценивают планы ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,45%, до 68,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,5%, до 66,43 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после уменьшения на 5,8 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 0,7 миллиона баррелей. Внимание трейдеров также сосредоточено вокруг политики ОПЕК+ по добыче. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август. Согласно сообщению Блумберг, восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. "Мы не ожидаем большой реакции рынка, если ОПЕК+ решит нарастить добычу в воскресенье, поскольку консенсус уже сместился в сторону такого исхода", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs, включая Юлию Жесткову-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby).
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общество , сша, саудовская аравия, ирак, опек, goldman sachs
Экономика, Общество , США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК, Goldman Sachs
Стоимость нефти растет примерно на 1,5%
Нефть дорожает на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются примерно на 1,5% в ожидании статистики по запасам в США, рынки также оценивают планы ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,45%, до 68,08 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,5%, до 66,43 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после уменьшения на 5,8 миллиона неделей ранее.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 0,7 миллиона баррелей.
Внимание трейдеров также сосредоточено вокруг политики ОПЕК+ по добыче. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август.
Согласно сообщению Блумберг, восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе.
"Мы не ожидаем большой реакции рынка, если ОПЕК+ решит нарастить добычу в воскресенье, поскольку консенсус уже сместился в сторону такого исхода", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Goldman Sachs, включая Юлию Жесткову-Григсби (Yulia Zhestkova Grigsby).
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