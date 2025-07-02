https://1prime.ru/20250702/neft-859105595.html

Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах

Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах - 02.07.2025, ПРАЙМ

Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах

Иран, несмотря на произошедший военный конфликт с Израилем, продолжает экспортировать нефть в прежних объемах, заявил иранский министр нефти Мохсен Пакнежад. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:20+0300

2025-07-02T15:20+0300

2025-07-02T15:20+0300

энергетика

общество

иран

израиль

катар

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/47/762894786_0:63:6001:3438_1920x0_80_0_0_f06e064e85810d789f7d4f21fced4928.jpg

ТЕГЕРАН, 2 июл - ПРАЙМ. Иран, несмотря на произошедший военный конфликт с Израилем, продолжает экспортировать нефть в прежних объемах, заявил иранский министр нефти Мохсен Пакнежад. "Экспорт нефти продолжается, как и раньше, с прежними объемом и условиями. У нас нет совершенно никаких опасений по этому поводу", - сказал министр, чьи слова приводит официальный портал правительства Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250702/iran-859088783.html

иран

израиль

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иран, израиль, катар