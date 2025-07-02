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Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах
Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах - 02.07.2025, ПРАЙМ
Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах
Иран, несмотря на произошедший военный конфликт с Израилем, продолжает экспортировать нефть в прежних объемах, заявил иранский министр нефти Мохсен Пакнежад. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:20+0300
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ТЕГЕРАН, 2 июл - ПРАЙМ. Иран, несмотря на произошедший военный конфликт с Израилем, продолжает экспортировать нефть в прежних объемах, заявил иранский министр нефти Мохсен Пакнежад. "Экспорт нефти продолжается, как и раньше, с прежними объемом и условиями. У нас нет совершенно никаких опасений по этому поводу", - сказал министр, чьи слова приводит официальный портал правительства Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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общество , иран, израиль, катар
Энергетика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, КАТАР
Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах
Министр Пакнежад: Иран продолжает экспорт нефти в прежних объемах
ТЕГЕРАН, 2 июл - ПРАЙМ. Иран, несмотря на произошедший военный конфликт с Израилем, продолжает экспортировать нефть в прежних объемах, заявил иранский министр нефти Мохсен Пакнежад.
"Экспорт нефти продолжается, как и раньше, с прежними объемом и условиями. У нас нет совершенно никаких опасений по этому поводу", - сказал министр, чьи слова приводит официальный портал правительства Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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