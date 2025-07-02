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Российский рынок акций завершил торги среды снижением

Российский рынок акций завершил торги среды снижением - 02.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги среды снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды заметным снижением, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T19:34+0300

2025-07-02T19:34+0300

2025-07-02T19:34+0300

экономика

общество

санкт-петербург

елена кожухова

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

банк россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды заметным снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,16% - до 2 815,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,3%, до 1 184,55 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,46%, до 1 127,56 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожал на 1,86%, до 68,36 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня открылся в красной зоне и провел день в основном в умеренном минусе. Откат из области промежуточного сопротивления у 2860 пунктов в целом ожидаем – пауза в геополитических новостях затягивается, "голубиный" сигнал ЦБ отыгран, а рубль почти не заметил завершения налогового периода. В этих условиях некоторые владельцы акций предпочли зафиксировать прибыль", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее при позитивных новостях в геополитике и/или ценовом росте нефти уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи может быть быстро достигнут, фактор дивидендов и ожидание снижения ключевой ставки ЦБ в июле подогревают интерес к акциям, отметил эксперт. "Для отечественного рынка акций сейчас характерно определенное геополитическое затишье, инвесторы концентрируют внимание на инфляционной динамике и внутрикорпоративных событиях", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Источником важных новостей и заявлений для рынка с сегодняшнего дня и до конца недели является стартовавший в Санкт-Петербурге Финансовый конгресс Банка России, добавил он. "Заявления официальных лиц и представителей крупного российского бизнеса относительно торможения российской экономики, сделанные в ходе Финансового конгресса Банка России, поддержали распродажу акций", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции ОВК (+3,41%), "Самолета" (+1,11%), Московского кредитного банка (+0,89%), "Позитива" (+0,83%), ПИКа (+0,77%). "В лидеры роста, видимо, в результате скупки ее бумаг крупными игроками, о которой пишут в соцсетях, вышла Объединенная вагонная компания. В аутсайдерах из-за отказа акционеров одобрить возможные дивиденды компании по итогам 2024 года оказалось "Русгидро" (-2,95%)", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения также акции "Фосагро" (-2,15%), ВТБ (-2%), "СПБ биржи" (-1,87%), ТГК-1 (-1,85%), "Россетей" (-1,81%). Акции ВТБ подверглись фиксации прибыли, несмотря на одобрение акционерами итоговых дивидендов за 2024 год с рекордной на рынке доходностью 23,9% и закрытием реестра 11 июля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Прогнозы Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 3 июля в диапазоне 2800-2900 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 июля – 2775-2875 пунктов, рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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общество , санкт-петербург, елена кожухова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк россия