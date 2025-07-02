https://1prime.ru/20250702/orban--859107401.html

Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона

Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ

Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном,... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:31+0300

2025-07-02T15:31+0300

2025-07-02T15:31+0300

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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путем. "Наконец-то! Война России и Украины не имеет решения на поле боя. Главное - это переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы", - написал Орбан в соцсети Х. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке. Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://1prime.ru/20250702/razgovor-859103930.html

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общество , украина, европа, венгрия, виктор орбан, эммануэль макрон, владимир путин, ес