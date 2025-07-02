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Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона
Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:31+0300
2025-07-02T15:31+0300
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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путем. "Наконец-то! Война России и Украины не имеет решения на поле боя. Главное - это переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы", - написал Орбан в соцсети Х. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке. Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
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общество , украина, европа, венгрия, виктор орбан, эммануэль макрон, владимир путин, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
15:31 02.07.2025
 
Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона

Премьер Венгрии Орбан приветствовал телефонный разговор Путина и Макрона

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путем.
"Наконец-то! Война России и Украины не имеет решения на поле боя. Главное - это переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы", - написал Орбан в соцсети Х.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз не может победить в конфликте на Украине, и если не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан, правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанЭммануэль МакронВладимир ПутинЕС
 
 
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