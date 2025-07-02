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"Нафтогаз" заключил новый контракт с Orlen на поставку газа

"Нафтогаз" заключил новый контракт с Orlen на поставку газа - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Нафтогаз" заключил новый контракт с Orlen на поставку газа

Группа "Нафтогаз Украины" заключила новый контракт с польской компанией Orlen на поставку еще 140 миллионов кубометров газа, сообщил глава правления компании... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T22:52+0300

2025-07-02T22:52+0300

2025-07-02T22:52+0300

энергетика

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" заключила новый контракт с польской компанией Orlen на поставку еще 140 миллионов кубометров газа, сообщил глава правления компании Сергей Корецкий. "Нафтогаз Украины" 21 апреля сообщал, что с начала года закупил уже 1,5 миллиарда кубометров газа. Позже в апреле "Нафтогаз" сообщил, что купил еще 100 миллионов кубов. "Нафтогаз" заключил новый контракт с Orlen на поставку американского LNG. Речь идет о дополнительных 140 миллионах кубометров газа из США, который будет регазифицирован в Свиноуйсьце (Польша) или в Клайпеде (Литва) и будет поступать на Украину через польскую ГТС", - написал Корецкий в соцсетях. "Это уже четвертое соглашение с польским концерном. Всего 440 миллионов кубометра газа LNG уже законтрактовано для нужд следующего отопительного сезона", - добавил он. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо 5 миллиардов евро. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

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украина, сша, польша, денис шмыгаль, нафтогаз украины, orlen