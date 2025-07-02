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Постпред США при НАТО объяснил приостановку поставок оружия Украине
Постпред США при НАТО объяснил приостановку поставок оружия Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ
Постпред США при НАТО объяснил приостановку поставок оружия Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:13+0300
2025-07-02T16:13+0300
2025-07-02T16:13+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью обеспечить собственные запасы. "Я думаю, самое важное, что нужно понять, - это то, как выглядит политика "Америка прежде всего". В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединённых Штатов. Пентагон всегда это делает - следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. По словам Уитакера, при принятии решения о приостановке поставок важно было убедиться, что американские войска располагают достаточным количеством систем ПВО, включая комплексы Patriot, и других ресурсов для защиты США. "Мы должны быть уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.
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общество , сша, украина, нато
Вооружения, Общество , США, УКРАИНА, НАТО
Постпред США при НАТО объяснил приостановку поставок оружия Украине
Постпред США при НАТО объяснил задержку приостановку оружия Киеву приоритетом США
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью обеспечить собственные запасы.
"Я думаю, самое важное, что нужно понять, - это то, как выглядит политика "Америка прежде всего". В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединённых Штатов. Пентагон всегда это делает - следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
По словам Уитакера, при принятии решения о приостановке поставок важно было убедиться, что американские войска располагают достаточным количеством систем ПВО, включая комплексы Patriot, и других ресурсов для защиты США.
"Мы должны быть уверены, что у нас есть всё необходимое, чтобы обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы оно ни было", - добавил дипломат.
Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине