https://1prime.ru/20250702/pakt-859089486.html

СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне

СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне - 02.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне

Великобритания и Германия подходят к завершению работ перед подписанием оборонного соглашения, в рамках которого угроза одной стороне будет восприниматься в... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:10+0300

2025-07-02T10:10+0300

2025-07-02T10:10+0300

политика

общество

мировая экономика

германия

великобритания

сша

politico

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg

ЛОНДОН, 2 июл - ПРАЙМ. Великобритания и Германия подходят к завершению работ перед подписанием оборонного соглашения, в рамках которого угроза одной стороне будет восприниматься в качестве одновременной угрозы и другой, сообщает в среду издание Politico. "Соединенное Королевство и Германия готовятся подписать соглашение по широкому кругу вопросов, которое включает пункт взаимной помощи в случае угрозы одной из стран", - говорится в статье со ссылкой на источники. Как отмечает издание, включение пункта, схожего со статьей НАТО, подчеркивает стремление европейцев к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности на фоне меньшей вовлеченности США. Базой для нового пакта станет совместная декларация, подписанная двумя странами в июле 2024 года. В тексте декларации говорилось о более тесном сотрудничестве для укрепления оборонной промышленности и усиления европейской безопасности. Кроме того, новый пакт, подписание которого ожидается 17 июля до ухода на каникулы парламентов Британии и ФРГ, будет включать отдельную главу, посвященную обороне. Ее содержание будет основано на тексте заключенного в октябре 2024 года соглашения Тринити-Хаус, которое предполагает в том числе совместную разработку высокоточного дальнобойного вооружения, проведение совместных военных учений и сотрудничество по обеспечению безопасности подводной инфраструктуры в Северном море. По информации Politico, в новом пакте, как ожидается, также будут перечислены меры по совместной борьбе с нелегальной миграцией, по развитию логистики и научных исследований и инноваций. Ранее в мае Евросоюз и Великобритания подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего, предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны. Сообщалось, что Британия сможет наравне со странами ЕС участвовать в совместных оборонных закупках.

https://1prime.ru/20250701/situatsiya-859050675.html

германия

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, германия, великобритания, сша, politico, ес, нато