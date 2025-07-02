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СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне - 02.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне
СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне - 02.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне
Великобритания и Германия подходят к завершению работ перед подписанием оборонного соглашения, в рамках которого угроза одной стороне будет восприниматься в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:10+0300
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ЛОНДОН, 2 июл - ПРАЙМ. Великобритания и Германия подходят к завершению работ перед подписанием оборонного соглашения, в рамках которого угроза одной стороне будет восприниматься в качестве одновременной угрозы и другой, сообщает в среду издание Politico. "Соединенное Королевство и Германия готовятся подписать соглашение по широкому кругу вопросов, которое включает пункт взаимной помощи в случае угрозы одной из стран", - говорится в статье со ссылкой на источники. Как отмечает издание, включение пункта, схожего со статьей НАТО, подчеркивает стремление европейцев к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности на фоне меньшей вовлеченности США. Базой для нового пакта станет совместная декларация, подписанная двумя странами в июле 2024 года. В тексте декларации говорилось о более тесном сотрудничестве для укрепления оборонной промышленности и усиления европейской безопасности. Кроме того, новый пакт, подписание которого ожидается 17 июля до ухода на каникулы парламентов Британии и ФРГ, будет включать отдельную главу, посвященную обороне. Ее содержание будет основано на тексте заключенного в октябре 2024 года соглашения Тринити-Хаус, которое предполагает в том числе совместную разработку высокоточного дальнобойного вооружения, проведение совместных военных учений и сотрудничество по обеспечению безопасности подводной инфраструктуры в Северном море. По информации Politico, в новом пакте, как ожидается, также будут перечислены меры по совместной борьбе с нелегальной миграцией, по развитию логистики и научных исследований и инноваций. Ранее в мае Евросоюз и Великобритания подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего, предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны. Сообщалось, что Британия сможет наравне со странами ЕС участвовать в совместных оборонных закупках.
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общество , мировая экономика, германия, великобритания, сша, politico, ес, нато
Политика, Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Politico, ЕС, НАТО
10:10 02.07.2025
 
СМИ: Британия и ФРГ планируют подписать в июле пакт о взаимной обороне

Politico: Британия и Германия готовятся к подписанию оборонного соглашения

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© flickr.com / ReeSaunders
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ЛОНДОН, 2 июл - ПРАЙМ. Великобритания и Германия подходят к завершению работ перед подписанием оборонного соглашения, в рамках которого угроза одной стороне будет восприниматься в качестве одновременной угрозы и другой, сообщает в среду издание Politico.
"Соединенное Королевство и Германия готовятся подписать соглашение по широкому кругу вопросов, которое включает пункт взаимной помощи в случае угрозы одной из стран", - говорится в статье со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, включение пункта, схожего со статьей НАТО, подчеркивает стремление европейцев к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности на фоне меньшей вовлеченности США.
Базой для нового пакта станет совместная декларация, подписанная двумя странами в июле 2024 года. В тексте декларации говорилось о более тесном сотрудничестве для укрепления оборонной промышленности и усиления европейской безопасности.
Кроме того, новый пакт, подписание которого ожидается 17 июля до ухода на каникулы парламентов Британии и ФРГ, будет включать отдельную главу, посвященную обороне. Ее содержание будет основано на тексте заключенного в октябре 2024 года соглашения Тринити-Хаус, которое предполагает в том числе совместную разработку высокоточного дальнобойного вооружения, проведение совместных военных учений и сотрудничество по обеспечению безопасности подводной инфраструктуры в Северном море.
По информации Politico, в новом пакте, как ожидается, также будут перечислены меры по совместной борьбе с нелегальной миграцией, по развитию логистики и научных исследований и инноваций.
Ранее в мае Евросоюз и Великобритания подписали документ о всеобъемлющем партнерстве по безопасности и обороне, которое, в числе прочего, предусматривает совместную поддержку Киева и проведение диалогов по укреплению европейской обороны. Сообщалось, что Британия сможет наравне со странами ЕС участвовать в совместных оборонных закупках.
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