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Пашинян пригрозил увольнением сотрудникам "Электросетей Армении"

Пашинян пригрозил увольнением сотрудникам "Электросетей Армении" - 02.07.2025, ПРАЙМ

Пашинян пригрозил увольнением сотрудникам "Электросетей Армении"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне ареста... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T10:20+0300

2025-07-02T10:20+0300

2025-07-02T10:21+0300

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ЕРЕВАН, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне ареста владельца компании Самвела Карапетяна. "Те сотрудники "Электросетей Армении", которые, бросив работу, заняты политическими интригами, будут в июле уволены. Те, кто принуждает сотрудников "Электросетей Армении" участвовать в собраниях, пойдут под суд", - написал Пашинян в социальных сетях.По его словам, те сотрудники компании, "которые противостоят первым двум группам и продолжают выполнять свои должностные обязанности, не столкнутся с какими-либо проблемами", а уволенные за несоблюдение требований, будут в июле восстановлены на работе им будет перечислена невыплаченная зарплата. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

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общество , мировая экономика, армения, ереван, никол пашинян, мвд