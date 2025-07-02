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Пентагон предложил Трампу "надежные варианты" военной помощи Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Пентагон предложил Трампу "надежные варианты" военной помощи Украине
Пентагон предложил Трампу "надежные варианты" военной помощи Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ
Пентагон предложил Трампу "надежные варианты" военной помощи Украине
Пентагон продолжает предлагать американскому президенту Дональду Трампу "надежные варианты" дальнейшей военной помощи Украине, соответствующие цели завершения... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T09:49+0300
2025-07-02T09:49+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Пентагон продолжает предлагать американскому президенту Дональду Трампу "надежные варианты" дальнейшей военной помощи Украине, соответствующие цели завершения конфликта, заявил руководитель политического отдела ведомства Элбридж Колби на фоне приостановки поставок ряда вооружений Киеву. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. "Министерство обороны продолжает предоставлять президенту (Трампу - ред.) надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец... (конфликту - ред.)", - говорится в заявлении Колби, слова из которого приводит газета New York Post. При этом, указал он, Пентагон работает над тем, чтобы сохранить боеготовность американских сил. Колби добавил, что руководство ведомства работает "как сплоченная команда" и раскола в нем нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, киев, сша, дональд трамп, сергей лавров, politico, nbc, new york post
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Politico, NBC, New York Post
09:49 02.07.2025
 
Пентагон предложил Трампу "надежные варианты" военной помощи Украине

Пентагон продолжает предлагать Трампу "надежные варианты" военной помощи Украине

© CC BY 2.0 / Wiyre MediaПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© CC BY 2.0 / Wiyre Media
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Пентагон продолжает предлагать американскому президенту Дональду Трампу "надежные варианты" дальнейшей военной помощи Украине, соответствующие цели завершения конфликта, заявил руководитель политического отдела ведомства Элбридж Колби на фоне приостановки поставок ряда вооружений Киеву.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
"Министерство обороны продолжает предоставлять президенту (Трампу - ред.) надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец... (конфликту - ред.)", - говорится в заявлении Колби, слова из которого приводит газета New York Post.
При этом, указал он, Пентагон работает над тем, чтобы сохранить боеготовность американских сил.
Колби добавил, что руководство ведомства работает "как сплоченная команда" и раскола в нем нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАКиевСШАДональд ТрампСергей ЛавровPoliticoNBCNew York Post
 
 
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