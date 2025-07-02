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Пентагон назвал приостановку поставок оружия Украине прагматичным шагом
Пентагон назвал приостановку поставок оружия Украине прагматичным шагом - 02.07.2025, ПРАЙМ
Пентагон назвал приостановку поставок оружия Украине прагматичным шагом
Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США — это прагматичный шаг. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T22:30+0300
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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США — это прагматичный шаг. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл на брифинге. “Мы рассматриваем это как (проявление - ред.) здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда”, — сказал он.Парнелл добавил, что Америка не может раздавать оружие по всему миру, а должна защищать себя.При этом официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс также на брифинге в среду заявила, что Вашингтон не останавливал отправку вооружений Киеву, а остановка поставок зенитных ракет и других боеприпасов не означает прекращения военной поддержки.Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Как передал телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе, среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато
Вооружения, УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, НАТО
Пентагон назвал приостановку поставок оружия Украине прагматичным шагом
Пентагон назвал приостановку поставок оружия Украине проявлением здравого смысла
ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Приостановка поставок отдельных видов вооружений Украине со стороны США — это прагматичный шаг. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл на брифинге.
“Мы рассматриваем это как (проявление - ред.) здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда”, — сказал он.
Парнелл добавил, что Америка не может раздавать оружие по всему миру, а должна защищать себя.
При этом официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс также на брифинге в среду заявила, что Вашингтон не останавливал отправку вооружений Киеву, а остановка поставок зенитных ракет и других боеприпасов не означает прекращения военной поддержки.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Как передал телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе, среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Европейских чиновников шокировало решение США по Украине, сообщили СМИ