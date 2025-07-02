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В Кремле отреагировали на приостановку США поставок оружия на Украину - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле отреагировали на приостановку США поставок оружия на Украину
В Кремле отреагировали на приостановку США поставок оружия на Украину - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на приостановку США поставок оружия на Украину
Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:47+0300
2025-07-02T12:53+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. "Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции", - сказал Песков журналистам. При этом пресс-секретарь заявил, что в Кремле считают, что причиной такого решения США послужили пустые склады и нехватка этих вооружений."Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах", - сказал Песков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , украина, сша, киев, дмитрий песков, сергей лавров, politico, nbc, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, НАТО
12:47 02.07.2025 (обновлено: 12:53 02.07.2025)
 
В Кремле отреагировали на приостановку США поставок оружия на Украину

Песков: чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание спецоперации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
"Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
При этом пресс-секретарь заявил, что в Кремле считают, что причиной такого решения США послужили пустые склады и нехватка этих вооружений.
"Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах", - сказал Песков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
В Раде отреагировали на решение США о приостановке военной помощи
12:00
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровPoliticoNBCНАТО
 
 
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