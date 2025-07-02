https://1prime.ru/20250702/peskov-859097851.html

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана - 02.07.2025, ПРАЙМ

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана

Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана, спровоцировать напряженность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:50+0300

2025-07-02T12:50+0300

2025-07-02T12:57+0300

политика

общество

азербайджан

киев

москва

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана, спровоцировать напряженность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам. Ранее сообщалось, что во вторник Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия угрожает Азербайджану. "Так и видят, так и видят, естественно", - сказал Песков на вопрос, как в Кремле воспринимают контакты в таком контексте и видят ли попытку Киева и других заинтересованных сторон разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном.Песков добавил, что Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев.

https://1prime.ru/20250702/peskov-859096941.html

азербайджан

киев

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общество , азербайджан, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский