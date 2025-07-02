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Песков оценил диалог Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Песков оценил диалог Путина и Макрона
Песков оценил диалог Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
Песков оценил диалог Путина и Макрона
Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:07+0300
2025-07-02T14:07+0300
политика
общество
франция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. "В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.
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общество , франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
14:07 02.07.2025
 
Песков оценил диалог Путина и Макрона

Песков: диалог важен даже с теми странами, с которыми есть разногласия

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
"В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.
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ПолитикаОбществоФРАНЦИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
 
 
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