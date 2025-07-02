https://1prime.ru/20250702/peskov-859100980.html

Песков оценил диалог Путина и Макрона

Песков оценил диалог Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ

Песков оценил диалог Путина и Макрона

Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:07+0300

2025-07-02T14:07+0300

2025-07-02T14:07+0300

политика

общество

франция

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Диалог важен даже с теми странами, с кем существует большой объем разногласий, это отвечает интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. "В любом случае, поддерживать диалог даже с теми, с кем объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах и Путин придерживается такой позиции", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог.

https://1prime.ru/20250702/makron-859085810.html

франция

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общество , франция, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон