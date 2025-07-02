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В Кремле рассказали о сроках третьего раунда переговоров с Украиной
В Кремле рассказали о сроках третьего раунда переговоров с Украиной - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о сроках третьего раунда переговоров с Украиной
Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:46+0300
2025-07-02T14:46+0300
2025-07-02T14:46+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс согласования даты является взаимным. "Ожидаем, что скоро будет согласован", - отметил Песков, отвечая на вопрос о сроках нового раунда переговоров. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что дата пока не определена, добавив, что процесс согласования даты нового раунда контактов является взаимным. "Это взаимный процесс", - уточнил Песков.
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общество , рф, украина, дмитрий песков
Политика, Общество , РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о сроках третьего раунда переговоров с Украиной
Песков: Россия ожидает, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной скоро согласуют
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия ожидает что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут скоро согласованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что процесс согласования даты является взаимным.
"Ожидаем, что скоро будет согласован", - отметил Песков, отвечая на вопрос о сроках нового раунда переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что дата пока не определена, добавив, что процесс согласования даты нового раунда контактов является взаимным.
"Это взаимный процесс", - уточнил Песков.
Песков рассказал о сроках третьего раунда переговоров России и Украины