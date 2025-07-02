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В Петербурге задержали гендиректора строительной компании
В Петербурге задержали гендиректора строительной компании - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Петербурге задержали гендиректора строительной компании
Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:53+0300
2025-07-02T10:53+0300
2025-07-02T10:53+0300
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом строительства жилых домов под аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Отмечается, что 32-летний генеральный директор строительной компании задержан сотрудниками регионального управления уголовного розыска. "Бизнесмен подозревается в серии мошенничеств на общую сумму более 46 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным полиции, фигурант, которого задержали в его доме в поселке Парголово, "под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующей сдачи в аренду" вводил клиентов в заблуждение и присваивал их деньги. В результате жертвами обмана стали трое жителей Петербурга. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к другим преступным эпизодам и его возможных соучастников.
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общество , санкт-петербург, рф
Мошенничество, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ
В Петербурге задержали гендиректора строительной компании
В Петербурге задержали гендиректора компании, обманувшего клиентов на 46 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом строительства жилых домов под аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что 32-летний генеральный директор строительной компании задержан сотрудниками регионального управления уголовного розыска.
"Бизнесмен подозревается в серии мошенничеств на общую сумму более 46 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По данным полиции, фигурант, которого задержали в его доме в поселке Парголово, "под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующей сдачи в аренду" вводил клиентов в заблуждение и присваивал их деньги. В результате жертвами обмана стали трое жителей Петербурга.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к другим преступным эпизодам и его возможных соучастников.
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