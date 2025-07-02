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Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме - 02.07.2025, ПРАЙМ
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
Бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Владимира... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T02:46+0300
2025-07-02T02:46+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Владимира Зеленского в стремлении устранить всех конкурентов с политической арены и авторитаризме в связи с санкциями, введенными на Украине против экс-главы государства. Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, а также экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму. "(Зеленский стремится - ред.) устранить всех конкурентов с политической арены... Сегодня (под санкции попал - ред.) Порошенко, завтра (экс-главком ВСУ Валерий - ред.) Залужный, а послезавтра - кто угодно... Это авторитаризм", - заявил Порошенко в интервью британской газете Times. По мнению экс-президента, санкции были введены против него потому, что Зеленский "ненавидит" его "на биологическом, химическом уровне". Порошенко также назвал "нарушением конституции" запрет посещать ему парламентские заседания.
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общество , украина, рф, лнр, петр порошенко, владимир зеленский, игорь коломойский, росфинмониторинг, всу
Общество , УКРАИНА, РФ, ЛНР, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Росфинмониторинг, ВСУ
02:46 02.07.2025
 
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

Экс-президент Украины Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме и авторитаризме

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Владимира Зеленского в стремлении устранить всех конкурентов с политической арены и авторитаризме в связи с санкциями, введенными на Украине против экс-главы государства.
Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова, а также экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
"(Зеленский стремится - ред.) устранить всех конкурентов с политической арены... Сегодня (под санкции попал - ред.) Порошенко, завтра (экс-главком ВСУ Валерий - ред.) Залужный, а послезавтра - кто угодно... Это авторитаризм", - заявил Порошенко в интервью британской газете Times.
По мнению экс-президента, санкции были введены против него потому, что Зеленский "ненавидит" его "на биологическом, химическом уровне". Порошенко также назвал "нарушением конституции" запрет посещать ему парламентские заседания.
 
ОбществоУКРАИНАРФЛНРПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийРосфинмониторингВСУ
 
 
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