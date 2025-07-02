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Проблемы с обменом долларов в Турции решены - источник

Проблемы с обменом долларов в Турции решены - источник - 02.07.2025, ПРАЙМ

Проблемы с обменом долларов в Турции решены - источник

Ситуацию с обменом долларов старого образца российскими туристами в Турции удалось решить после ряда жалоб, заявил РИА Новости источник в государственной... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T07:17+0300

2025-07-02T07:17+0300

2025-07-02T07:17+0300

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АНКАРА, 2 июл – ПРАЙМ. Ситуацию с обменом долларов старого образца российскими туристами в Турции удалось решить после ряда жалоб, заявил РИА Новости источник в государственной финансовой сфере республики. "Была такая проблема, получали жалобы от турагентств. Но ее удалось решить, сейчас если и появляются некоторые сложности на местах, критической, масштабной проблемы нет", - сказал собеседник агентства. Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца. А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые банки стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, турция, оаэ, рф