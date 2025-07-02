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Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость
Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость - 02.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость
Переход в недвижимость из депозитов в ближайшее время станет востребованной инвестиционной стратегией, рассказала инвестиционный советник в реестре ЦБ,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T10:03+0300
2025-07-02T10:03+0300
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инвестиции
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МОСКВА, 02 июл – ПРАЙМ. Переход в недвижимость из депозитов в ближайшее время станет востребованной инвестиционной стратегией, рассказала инвестиционный советник в реестре ЦБ, основатель Университета инвестиций "Финансология" Юлия Кузнецова. При ключевой ставке выше 20% лучшим краткосрочным вложением был депозит, однако ключевая ставка будет снижаться, а вместе с ней и привлекательность банковских вкладов. "В результате к моменту значимого снижения ключевой ставки на рынке сложится дефицит предложения приемлемого по качеству жилья, что может вызвать новый скачок цен на него", - считает эксперт. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, застройщики уже затягивают процесс строительства из-за нехватки средств для размещения на эскроу-счетах на фоне падения спроса на жилье. Многие новые проекты – "на стопе". Крупные компании отказываются от них, завершая строительство ранее запущенных проектов. В 2027 году на территории России может не появиться ни одного нового дома либо объемы ввода жилья могут сократиться до 30%. Для стимулирования продаж девелоперы пытаются сделать акцент на рассрочке, но данный канал не способен кардинально изменить ситуацию и стимулировать ввод новых квадратных метров. Как отмечают эксперты ДОМ.РФ, результатом использования рассрочек уже стало заметное снижение поступлений денег на счета эскроу. По мнению Кузнецовой, все это приводит к снижению покрытий выборки по задолженности застройщиков в рамках проектного финансирования и удорожанию кредитов. "Словом, дефицит становится всё более заметным. Можно ожидать, что ипотека – и в целом недвижимость – станет вновь привлекательной только после того, как регулятор снизит ставку до 15% или ниже. Но при таком "ключе" традиционные банковские вкладчики начнут искать альтернативные способы вложения капиталов. Учитывая, что дефицит на рынке нового жилья будет только накапливаться, сценарий резкого роста цен становится всё более реализуемым", - прогнозирует она. Сейчас ставки по ипотеке уже не первый месяц снижаются – быстрее чем меняется ключевая ставка, а депозитные ставки падают с января. В таких условиях переход в недвижимость из депозитов становится очень хорошей инвестиционной стратегией, делает вывод эксперт.
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рф, дом.рф, инвестиции, недвижимость
РФ, Дом.РФ, инвестиции, Недвижимость
10:03 02.07.2025
 
Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость

Эксперт Кузнецова: переход в недвижимость из депозитов — хорошая стратегия

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 02 июл – ПРАЙМ. Переход в недвижимость из депозитов в ближайшее время станет востребованной инвестиционной стратегией, рассказала инвестиционный советник в реестре ЦБ, основатель Университета инвестиций "Финансология" Юлия Кузнецова.
При ключевой ставке выше 20% лучшим краткосрочным вложением был депозит, однако ключевая ставка будет снижаться, а вместе с ней и привлекательность банковских вкладов.
"В результате к моменту значимого снижения ключевой ставки на рынке сложится дефицит предложения приемлемого по качеству жилья, что может вызвать новый скачок цен на него", - считает эксперт.
По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, застройщики уже затягивают процесс строительства из-за нехватки средств для размещения на эскроу-счетах на фоне падения спроса на жилье. Многие новые проекты – "на стопе". Крупные компании отказываются от них, завершая строительство ранее запущенных проектов. В 2027 году на территории России может не появиться ни одного нового дома либо объемы ввода жилья могут сократиться до 30%.
Для стимулирования продаж девелоперы пытаются сделать акцент на рассрочке, но данный канал не способен кардинально изменить ситуацию и стимулировать ввод новых квадратных метров. Как отмечают эксперты ДОМ.РФ, результатом использования рассрочек уже стало заметное снижение поступлений денег на счета эскроу.
По мнению Кузнецовой, все это приводит к снижению покрытий выборки по задолженности застройщиков в рамках проектного финансирования и удорожанию кредитов.
"Словом, дефицит становится всё более заметным. Можно ожидать, что ипотека – и в целом недвижимость – станет вновь привлекательной только после того, как регулятор снизит ставку до 15% или ниже. Но при таком "ключе" традиционные банковские вкладчики начнут искать альтернативные способы вложения капиталов. Учитывая, что дефицит на рынке нового жилья будет только накапливаться, сценарий резкого роста цен становится всё более реализуемым", - прогнозирует она.
Сейчас ставки по ипотеке уже не первый месяц снижаются – быстрее чем меняется ключевая ставка, а депозитные ставки падают с января. В таких условиях переход в недвижимость из депозитов становится очень хорошей инвестиционной стратегией, делает вывод эксперт.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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