https://1prime.ru/20250702/putin-859112811.html

"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона

"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:07+0300

2025-07-02T17:07+0300

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политика

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париж

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон."Это действительно подходящее время", — процитировала его слова RT.Как считает Бланшмезон, главной целью звонка было публичное напоминание Путину о позиции Парижа по украинскому вопросу.Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый за почти три года телефонный разговор во вторник. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, ирано-израильский конфликт и удары США по ядерным объектам Ирана. Они согласились продолжить контакты для возможного согласования своих позиций по вопросам, касающимся Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20250702/razgovor-859103930.html

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франция, украина, париж, владимир путин, дмитрий песков, rt