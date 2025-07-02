https://1prime.ru/20250702/putin-859112811.html
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:07+0300
2025-07-02T17:07+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон."Это действительно подходящее время", — процитировала его слова RT.Как считает Бланшмезон, главной целью звонка было публичное напоминание Путину о позиции Парижа по украинскому вопросу.Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый за почти три года телефонный разговор во вторник. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, ирано-израильский конфликт и удары США по ядерным объектам Ирана. Они согласились продолжить контакты для возможного согласования своих позиций по вопросам, касающимся Ближнего Востока.
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Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Париж, Владимир Путин, Дмитрий Песков, RT
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона
Экс-посол Франции Бланшмезон назвал своевременным разговор Путина и Макрона
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.
"Это действительно подходящее время", — процитировала
его слова RT.
Как считает Бланшмезон, главной целью звонка было публичное напоминание Путину о позиции Парижа по украинскому вопросу.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый за почти три года телефонный разговор во вторник. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, ирано-израильский конфликт и удары США по ядерным объектам Ирана. Они согласились продолжить контакты для возможного согласования своих позиций по вопросам, касающимся Ближнего Востока.
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием