Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250702/putin-859112811.html
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:07+0300
2025-07-02T17:30+0300
политика
франция
украина
париж
владимир путин
дмитрий песков
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон."Это действительно подходящее время", — процитировала его слова RT.Как считает Бланшмезон, главной целью звонка было публичное напоминание Путину о позиции Парижа по украинскому вопросу.Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый за почти три года телефонный разговор во вторник. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, ирано-израильский конфликт и удары США по ядерным объектам Ирана. Они согласились продолжить контакты для возможного согласования своих позиций по вопросам, касающимся Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20250702/razgovor-859103930.html
франция
украина
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина, париж, владимир путин, дмитрий песков, rt
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Париж, Владимир Путин, Дмитрий Песков, RT
17:07 02.07.2025 (обновлено: 17:30 02.07.2025)
 
"Подходящее время". На Западе неожиданно оценили разговор Путина и Макрона

Экс-посол Франции Бланшмезон назвал своевременным разговор Путина и Макрона

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном является своевременным. Такое мнение выразил бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.
"Это действительно подходящее время", — процитировала его слова RT.
Как считает Бланшмезон, главной целью звонка было публичное напоминание Путину о позиции Парижа по украинскому вопросу.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели первый за почти три года телефонный разговор во вторник. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, ирано-израильский конфликт и удары США по ядерным объектам Ирана. Они согласились продолжить контакты для возможного согласования своих позиций по вопросам, касающимся Ближнего Востока.
%Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
14:53
 
ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАПарижВладимир ПутинДмитрий ПесковRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала