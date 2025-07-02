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В Раде отреагировали на решение США о приостановке военной помощи

В Раде отреагировали на решение США о приостановке военной помощи - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Раде отреагировали на решение США о приостановке военной помощи

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал "неприятным и болезненным" решение США о приостановке... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:00+0300

2025-07-02T12:00+0300

2025-07-02T12:00+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал "неприятным и болезненным" решение США о приостановке военной помощи Киеву. "Это решение (США - ред.), безусловно, очень неприятное для нас ... и болезненное", - приводит агентство Рейтер слова Вениславского. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

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общество , украина, сша, киев, politico, nbc, нато