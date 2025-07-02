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Депутат Рады признала, что США больше не являются союзником Украины
Депутат Рады признала, что США больше не являются союзником Украины - 02.07.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады признала, что США больше не являются союзником Украины
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в среду после сообщений о приостановке поставок вооружения Киеву заявила, что США больше не являются союзником Украины. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:24+0300
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в среду после сообщений о приостановке поставок вооружения Киеву заявила, что США больше не являются союзником Украины. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "США сейчас – не наш союзник", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Politico, NBC, НАТО
Депутат Рады признала, что США больше не являются союзником Украины
Депутат Рады Безуглая: США больше не являются союзником Украины
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в среду после сообщений о приостановке поставок вооружения Киеву заявила, что США больше не являются союзником Украины.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"США сейчас – не наш союзник", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Постпред США при НАТО объяснил приостановку поставок оружия Украине