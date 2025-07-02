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Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Макрона
Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Макрона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным. Об этом заявил официальный... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:38+0300
2025-07-02T12:38+0300
2025-07-02T12:38+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Разговор с Макроном был весьма содержательный", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, разговор глав государств стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга. Тем не менее, разговора о личной встрече президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не идет.Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе французской стороны. резюмировал Песков.Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
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общество , франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Общество , ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Макрона
Песков: телефонный разговор Путина и Макрона был весьма содержательным
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона был весьма содержательным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор.
"Разговор с Макроном был весьма содержательный", - сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, разговор глав государств стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга. Тем не менее, разговора о личной встрече президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не идет.
Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе французской стороны. резюмировал Песков.
Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.
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