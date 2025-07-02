https://1prime.ru/20250702/razgovor-859103930.html
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием - 02.07.2025, ПРАЙМ
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:53+0300
2025-07-02T14:53+0300
2025-07-02T14:53+0300
политика
общество
рф
франция
дмитрий песков
владимир путин
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/11/830251191_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_bb397883bd1f1bcfb6ce27c4e7444882.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать. "В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями.Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250702/zakharova-859086958.html
рф
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/11/830251191_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_9296c97e8c759345ef65d30b8716a9f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон
Политика, Общество , РФ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать.
"В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину