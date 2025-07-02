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Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием - 02.07.2025, ПРАЙМ
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:53+0300
2025-07-02T14:53+0300
политика
общество
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать. "В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями.Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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общество , рф, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон
Политика, Общество , РФ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
14:53 02.07.2025
 
Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием

Песков назвал телефонный разговор Путина с Макроном позитивным событием

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
%Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным событием состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщил Песков журналистам, европейские политики вряд ли готовы услышать Россию, но на нынешнем этапе достаточно того, что они готовы слушать.
"В этом плане это позитивное событие", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона состоялся обстоятельный обмен мнениями.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Макрон в разговоре во вторник обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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ПолитикаОбществоРФФРАНЦИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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