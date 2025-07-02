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Россияне в период выпускных купили на 18% меньше цветов
Россияне в период выпускных купили на 18% меньше цветов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Россияне в период выпускных купили на 18% меньше цветов
Россияне в период выпускных в этом году купили на 18% меньше цветов, чем в прошлом году, популярность заметно выросла только у лилий – их продажи увеличились... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T05:47+0300
2025-07-02T05:47+0300
2025-07-02T05:47+0300
общество
"контур.маркет"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859083023.jpg?1751424425
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россияне в период выпускных в этом году купили на 18% меньше цветов, чем в прошлом году, популярность заметно выросла только у лилий – их продажи увеличились почти на треть, выяснили аналитики "Контур.Маркета" (исследование есть у РИА Новости).
"В целом по рынку динамика спроса отрицательная: цветов к выпускному в 2025-м купили на 18% меньше. Популярность заметно выросла только у лилий — плюс 30% к показателям прошлого года. При том, что это самый дорогой из цветов: за одну веточку в 2025 году покупатели платили в среднем 679 рублей", - рассказали аналитики, изучив 850 тысяч чеков из торговых точек по всей стране за период с 23 по 28 июня 2025 года и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года.
Чуть улучшила позиции гипсофила - на 3%.
Гораздо менее востребованными оказались эустома, тюльпаны, герберы. Но больше всего упал спрос на гвоздику (-28%), что может быть обусловлено резким ростом цены — на 36%. Это самый высокий показатель среди проанализированных позиций.
Исследователи отмечают также серьезное удорожание пионов — 26%, а на герберы и розы цена выросла незначительно — 4% и 7% соответственно.
В целом, по данным аналитиков, к началу выпускных балов букеты обошлись на 34% дороже: прошлым летом букет продавали в среднем за 1551 рубль, в этом сезоне средняя цена увеличилась до 2074 рублей.
"На удорожание влияют разные факторы: рост цен на удобрения, расходники для выращивания цветов и затраты на логистику. В стоимость букетов также закладываются декоративные материалы и работа флориста", - пояснила аналитик сервиса Ксения Корзан, слова которой привели в исследовании.
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общество , "контур.маркет"
Общество , "Контур.Маркет"
Россияне в период выпускных купили на 18% меньше цветов
"Контур.Маркет": россияне в период выпускных купили на 18% меньше цветов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россияне в период выпускных в этом году купили на 18% меньше цветов, чем в прошлом году, популярность заметно выросла только у лилий – их продажи увеличились почти на треть, выяснили аналитики "Контур.Маркета" (исследование есть у РИА Новости).
"В целом по рынку динамика спроса отрицательная: цветов к выпускному в 2025-м купили на 18% меньше. Популярность заметно выросла только у лилий — плюс 30% к показателям прошлого года. При том, что это самый дорогой из цветов: за одну веточку в 2025 году покупатели платили в среднем 679 рублей", - рассказали аналитики, изучив 850 тысяч чеков из торговых точек по всей стране за период с 23 по 28 июня 2025 года и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года.
Чуть улучшила позиции гипсофила - на 3%.
Гораздо менее востребованными оказались эустома, тюльпаны, герберы. Но больше всего упал спрос на гвоздику (-28%), что может быть обусловлено резким ростом цены — на 36%. Это самый высокий показатель среди проанализированных позиций.
Исследователи отмечают также серьезное удорожание пионов — 26%, а на герберы и розы цена выросла незначительно — 4% и 7% соответственно.
В целом, по данным аналитиков, к началу выпускных балов букеты обошлись на 34% дороже: прошлым летом букет продавали в среднем за 1551 рубль, в этом сезоне средняя цена увеличилась до 2074 рублей.
"На удорожание влияют разные факторы: рост цен на удобрения, расходники для выращивания цветов и затраты на логистику. В стоимость букетов также закладываются декоративные материалы и работа флориста", - пояснила аналитик сервиса Ксения Корзан, слова которой привели в исследовании.