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Юань днем немного прибавляет против рубля на Московской бирже

Юань днем немного прибавляет против рубля на Московской бирже - 02.07.2025, ПРАЙМ

Юань днем немного прибавляет против рубля на Московской бирже

Курс рубля днем немного снижается против юаня, курс китайской валюты остается около 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:55+0300

2025-07-02T16:55+0300

2025-07-02T16:55+0300

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общество

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сша

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс рубля днем немного снижается против юаня, курс китайской валюты остается около 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.46 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-10,96 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,81 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,197 против 7,169 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,47 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань в середине недели на Мосбирже немного прибавляет против рубля. Курс валюты КНР пытается закрепиться на уровне 10,95 рубля. "Российская валюта консолидируется около дневного минимума с небольшими потерями. Вероятно, рыночное равновесие между покупками иностранной валюты и ее продажами сохраняется. Сокращение предложения инвалюты со стороны экспорта, вызванное низкими ценами на нефть, компенсируется по-прежнему слабым спросом со стороны импорта, обусловленным сдержанной активностью потребителей. Давление на нее продолжают оказывать жесткие денежно-кредитные условия", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,02% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.48 мск повышалась на 0,8%, до 67,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 97 пункта. ПРОГНОЗЫ В оставшиеся дни недели курс рубля останется стабильным: курс доллара может находиться в интервале 77-80 рублей, юаня – в коридоре 10,7-11,1 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". По мнению Бабина из "БКС Мир инвестиций", на Московской бирже актуальным остается сценарий дальнейшей консолидации курса в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля за юань.

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общество , китай, сша, "бкс мир инвестиций", ук "первая"