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Совфед одобрил закон для установки RuStore на гаджеты Apple
Совфед одобрил закон для установки RuStore на гаджеты Apple - 02.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон для установки RuStore на гаджеты Apple
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий разработчикам техники, в том числе Apple, препятствовать установке на гаджеты единого... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:24+0300
2025-07-02T13:24+0300
2025-07-02T13:24+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий разработчикам техники, в том числе Apple, препятствовать установке на гаджеты единого российского магазина приложений RuStore. Законом запрещается с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты. Кроме того, вводится запрет на ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях. Как пояснил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, законом запрещается "препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него, а также создавать проблемы с оплатой". По его словам, такие действия приравниваются к недостатку товара, "а это уже юридическая база для возврата, замены или ремонта". "Мы не просто говорим о цифровом суверенитете - мы его закрепляем в законе. Это защита интересов потребителя и поддержка отечественных IT-решений", - отметил парламентарий.
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общество , apple, совет федерации
Общество , Apple, Совет Федерации
Совфед одобрил закон для установки RuStore на гаджеты Apple
Совфед запретил разработчикам техники препятствовать установке RuStore на гаджеты
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий разработчикам техники, в том числе Apple, препятствовать установке на гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
Законом запрещается с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений.
Документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты.
Кроме того, вводится запрет на ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях.
Как пояснил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, законом запрещается "препятствовать работе RuStore, ограничивать установки через него, а также создавать проблемы с оплатой". По его словам, такие действия приравниваются к недостатку товара, "а это уже юридическая база для возврата, замены или ремонта".
"Мы не просто говорим о цифровом суверенитете - мы его закрепляем в законе. Это защита интересов потребителя и поддержка отечественных IT-решений", - отметил парламентарий.
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