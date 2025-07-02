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Российский рынок акций немного усилил снижение

Российский рынок акций немного усилил снижение - 02.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил снижение

Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии среды усилил снижение и движется к отметке 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:15+0300

2025-07-02T12:15+0300

2025-07-02T12:15+0300

экономика

алексей антонов

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии среды усилил снижение и движется к отметке 2 800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.02 мск снижался на 1,03%, до 2 818,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,16%, до 1 186,26 пункта. В частности, дешевеют акции "Фосагро" (-1,9%), ВТБ (-3,2%), МТС (-1,8%), "Полюса" (-1,7%). Дорожают бумаги "Норникеля" (+0,8%), "Алросы" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,1%). В ходе основной сессии индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2820-2880 пунктов в ожидании публикации недельных данных по инфляции, полагает Екатерина Крылова из ПСБ. "На вечерней сессии не исключаем рывка вверх при положительной статистике, которая подтвердит тренд на устойчивое снижение инфляционного давления", - добавляет она. С технической точки зрения отметка 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи теперь выступает сильной поддержкой, но рынок может "провалиться" и ниже, к 2 760 пунктам, допускает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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алексей антонов, мосбиржа, втб, мтс, рынок, акции, торги