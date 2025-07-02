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Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине

Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине - 02.07.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО оценил решение США сократить поставки оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что с полным пониманием относится к решению США сократить поставки оружия на Украину. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:48+0300

2025-07-02T15:48+0300

2025-07-02T15:48+0300

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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что с полным пониманием относится к решению США сократить поставки оружия на Украину. "Я полностью понимаю, что Соединенные Штаты должны всегда делать так, чтобы их собственные интересы были защищены", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя приостановку поставок отдельных видов вооружений Вашингтоном Киеву. При этом Рютте отказался напрямую отвечать на вопрос, знало ли руководство НАТО заранее о таком решении США, сказав, что сообщение о приостановке "новое". Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://1prime.ru/20250702/ukraina-859090611.html

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общество , украина, сша, киев, марк рютте, нато