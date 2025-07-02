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Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без США
Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без США - 02.07.2025, ПРАЙМ
Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что, несмотря на перераспределение бремени военной помощи Украине с США на Европу, обойтись при ее... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:06+0300
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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что, несмотря на перераспределение бремени военной помощи Украине с США на Европу, обойтись при ее оказании без "практической поддержки" Вашингтона невозможно. "Что касается переноса бремени с США на Европу, то это происходит, но мы не можем обойтись без практической поддержки Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя приостановку поставок отдельных видов вооружений Вашингтоном Киеву. По мнению генсека альянса, в интересах США делать так, чтобы Украина не потерпела поражение, поскольку это якобы отвечает интересам европейской безопасности. При этом Рютте признался, что "чрезвычайно обеспокоен" в связи с тем, что конфликт на Украине не является исключительно "европейским". В частности, он указал на поддержку Москвы со стороны КНДР, а также на сотрудничество России с Китаем и Ираном.
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общество , украина, сша, европа, марк рютте, дмитрий песков, сергей лавров, нато, fox news, politico
Политика, Общество , УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Fox News, Politico
Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без США
Рютте признал, что Европа не справится с помощью Киеву без "поддержки" США
ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду заявил, что, несмотря на перераспределение бремени военной помощи Украине с США на Европу, обойтись при ее оказании без "практической поддержки" Вашингтона невозможно.
"Что касается переноса бремени с США на Европу, то это происходит, но мы не можем обойтись без практической поддержки Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя приостановку поставок отдельных видов вооружений Вашингтоном Киеву.
По мнению генсека альянса, в интересах США делать так, чтобы Украина не потерпела поражение, поскольку это якобы отвечает интересам европейской безопасности.
При этом Рютте признался, что "чрезвычайно обеспокоен" в связи с тем, что конфликт на Украине не является исключительно "европейским". В частности, он указал на поддержку Москвы со стороны КНДР, а также на сотрудничество России с Китаем и Ираном.
СМИ: программы USAID по Украине могут быть прекращены в течение года