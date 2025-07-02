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Цены на сахар в мире опустились ниже критической отметки
Цены на сахар в мире опустились ниже критической отметки - 02.07.2025, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире опустились ниже критической отметки
Биржевые цены на сахар в среду впервые с апреля 2021 года опустились ниже критической отметки в 15,5 цента за фунт, следует из данных ICE Futures. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T17:14+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в среду впервые с апреля 2021 года опустились ниже критической отметки в 15,5 цента за фунт, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.51 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар опускалась на 1,47% - до 15,46 цента за фунт. Ниже уровня в 15,5 цента показатель находится впервые с 14 апреля 2021 года. Традиционно 15,5 цента за фунт считается критическим уровнем "этанолового паритета", ниже которого бразильские производители переключаются с производства сахара на этанол. Когда это происходит, предложение сокращается, и цены начинают восстанавливаться. С начала года биржевая стоимость сахара упала почти на 20%.
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биржевые торги
Экономика, биржевые торги
Цены на сахар в мире опустились ниже критической отметки
ICE Futures: биржевые цены на сахар опустились ниже 15,5 цента за фунт
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в среду впервые с апреля 2021 года опустились ниже критической отметки в 15,5 цента за фунт, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.51 мск стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар опускалась на 1,47% - до 15,46 цента за фунт. Ниже уровня в 15,5 цента показатель находится впервые с 14 апреля 2021 года.
Традиционно 15,5 цента за фунт считается критическим уровнем "этанолового паритета", ниже которого бразильские производители переключаются с производства сахара на этанол. Когда это происходит, предложение сокращается, и цены начинают восстанавливаться.
С начала года биржевая стоимость сахара упала почти на 20%.
Биржевые цены на сахар в мире достигли нового минимума за 4 года