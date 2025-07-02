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Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на оформление кредитов

Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на оформление кредитов - 02.07.2025, ПРАЙМ

Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на оформление кредитов

Самозапрет на оформление кредитов за четыре месяца установили свыше 12 миллионов человек в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:50+0300

2025-07-02T08:50+0300

2025-07-02T08:50+0300

экономика

общество

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самозапрет на оформление кредитов за четыре месяца установили свыше 12 миллионов человек в РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "За 4 месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов свыше 12 миллионов человек. Такие показатели подтверждают — закон работает", - написал он в своем Telegram-канале. Володин напомнил, что 1 марта вступил в силу федеральный закон, предоставляющий гражданам России право устанавливать самозапрет на оформление кредитов, он бывает полным или частичным. Также, как уточнил председатель Госдумы, есть возможность выбрать, на какие именно организации его распространить: банки, МФО или же одновременно и на то, и на другое. Володин подчеркнул, что оформление самозапрета позволяет россиянам в первую очередь защитить себя от действий мошенников, которые могут взять кредит на их имя, получив персональные данные обманным путём. "Важно об этом проинформировать наиболее уязвимую категорию — пожилых людей. Рекомендую вам, уважаемые подписчики, рассказать о самозапрете на оформление кредитов родным и близким, а также при необходимости помочь с его подключением", - добавил он. Председатель ГД рассказал, что подключить самозапрет можно через личный кабинет на Госуслугах, а также до конца лета такая возможность появится в офисах МФЦ во всех регионах. Кроме того, по его словам, если спустя время возникнет потребность в заёмных средствах, россияне смогут снять самозапрет и обратиться в банк за кредитом после "периода охлаждения" в несколько дней. Володин считает, что это дополнительная мера по защите от действий мошенников, под давлением которых, возможно, было принято данное решение. "Со своей стороны продолжим принимать меры, направленные на борьбу с кибермошенничеством. Жду в комментариях ваших предложений по этой теме", - подытожил он.

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общество , вячеслав володин, госдума