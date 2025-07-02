https://1prime.ru/20250702/sanktsii-859107726.html

В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"

В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года" - 02.07.2025, ПРАЙМ

В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"

Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:40+0300

2025-07-02T15:40+0300

2025-07-02T15:40+0300

экономика

общество

франция

сша

владимир путин

эммануэль макрон

жан-ноэль барро

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля", - заявил он в интервью изданию Monde. Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

https://1prime.ru/20250701/sanktsii-859075367.html

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , франция, сша, владимир путин, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, ес, мид