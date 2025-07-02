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В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"
В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года" - 02.07.2025, ПРАЙМ
В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"
Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:40+0300
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ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля", - заявил он в интервью изданию Monde. Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
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Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, США, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Жан-Ноэль Барро, ЕС, МИД
В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"
Барро: ЕС в ближайшие дни примет "самые жесткие санкции против России за 3 года"
ПАРИЖ, 2 июл – ПРАЙМ. Евросоюз "в ближайшие дни" примет "самые жесткие санкции против России за три года", заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом США в начале июля", - заявил он в интервью изданию Monde.
Таким образом, по словам Барро, ЕС рассчитывает вынудить президента России Владимира Путина пойти на переговоры с Киевом.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что он носил содержательный характер. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
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